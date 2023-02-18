Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 120 oldu!

Son dakika: Yıkılan binalarla ilgili tutuklu sayısı 120 oldu!

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

400 ŞÜPHELİ BELİRLENMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.

112'Sİ ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Yakalanan şüphelilerden 120'si tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 11 İSE ÖLMÜŞ

Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ADANA TUTUKLU SAYISI 13

Adana'da da, depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.