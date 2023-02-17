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Son dakika haberi Deprem soruşturmalarında yeni gelişme!

Son dakika haberine göre deprem felaketi soruşturmalarında yeni gözaltı ve tutuklamalar da devam ediyor. Malatya'da da şu ana kadar gözaltına alınan 40 şüpheliden 10'nu tutuklandı

Giriş: 17.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem soruşturmalarında yeni gelişme! Depremde son durum
AA

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 40 kişiden 13'ü tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 40'ı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla, 6'sı ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Diğer dört şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

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