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        Haberler Gündem SON DAKİKA YEREL SEÇİM! Yerel seçime katılacak 36 parti açıklandı! 2024 yerel seçimlere hangi partiler katılıyor?

        Yerel seçime katılacak 36 parti açıklandı! 2024 yerel seçimlere hangi partiler katılıyor?

        Türk halkı yeni bir seçim için hazırlanıyor. Bu sene Türkiye belediye ve muhtarları seçeceği yerel seçim için bir kez daha sandığa gidecek. YSK bugün itibarıyla yerel seçim sürecinin başladığını duyurdu ve seçime girmesi onaylanan 36 partiyi de ilan etti. Peki, 2024 yerel seçimlerinde hangi partiler olacak, yerel seçimlere hangi partiler katılıyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:42
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        • 1

          Bugün YSK Başkanı Ahmet Şener, resmi olarak yerel seçim sürecinin başladığını duyurdu. YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne girme yeterliliğine 36 siyasi partinin sahip olduğunu bildirdi. Şimdi gözler, siyasi partilerin seçim çalışmalarına döndü. Türkye adım adım seçime doğru giderken vatandaşlar "Hangi partiler yerel seçime katılacak?" diye araştırıyor. İşte, 2024 yerel seçimlerinde olacak 36 partinin tam listesi...

        • 2

          2024 YEREL SEÇİMLERE HANGİ SİYASİ PARTİLER KATILIYOR?

          Bu sene yapılacak yerel seçimlerde katılması kabul gören partilerin listesi bugün YSK tarafından açıklandı. 2024 yerel seçimlere girecek siyasi partilerin listesi alfabetik sıraya göre şöyle;

          Adalet Birlik Partisi,

          Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi,

          Anadolu Birliği Partisi,

          Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi,

          Bağımsız Türkiye Partisi,

          Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi,

          Cumhuriyet Halk Partisi,

          Demokrasi ve Atılım Partisi,

          Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti,

          Emek Partisi,

          Gelecek Partisi,

          Genç Parti,

          Güç Birliği Partisi,

          Hak ve Özgürlükler Partisi,

          Halkın Kurtuluşu Partisi,

          Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

          Hür Dava Partisi,

          İYİ Parti,

          Memleket Partisi,

          Millet Partisi,

          Milliyetçi Hareket Partisi,

        • 3

          TOPLAMDA 36 PARTİ YEREL SEÇİMLERE KATILIYOR

          Milli Yol Partisi,

          Saadet Partisi,

          Sol Parti,

          Türkiye İşçi Partisi,

          Türkiye Komünist Hareketi,

          Türkiye Komünist Partisi,

          Vatan Partisi,

          Yeniden Refah Partisi,

          Yenilik Partisi,

          Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.

        • 4

          YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

          Her 5 senede bir tekrar edilen yerel seçimlerin bu yıl ne zaman yapılacağı belirlendi. Buna göre, yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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