Yeni yılda dağıtıma başlanacak

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

DMO ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 9 Ekim’de, "Tablet Bilgisayar Alımı Protokolü" imzaladı. Ofis, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 500 bin tablet alımı için ihale sürecini resmen başlattı. DMO, tablet ithalatçısı ve üreticisi şirketlerle Ankara’da yüz yüze görüşmelerde bulundu.



Görüşmeler, bir ay kadar sürdü ve ihale süreci tamamlandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 4 üretici firma ile sözleşme imzaladı. Kaynaklar, “Güney Koreli Samsung, General Mobile, iDATA ve Technopc ile sözleşme imzalandı. Ofis, bu firmalardan sözleşmelerinde öngörülen miktarda tablet alacak. Bir firmadan 20 bin dolayında, kalan üç firmanın her birinden 100 binin üzerinde alım yapılacak. Toplam, bu aşamada 430-440 bin dolayında tablet alımı söz konusu” dedi.

Firmaların, tabletleri 25 Aralık’ta teslim etmesi gerekiyor.

YENİ YILDA DAĞITIM

Milli Eğitim’den gerekli kaynağın aktarılmasının ardından Ofis, firmalara ilk parti tablet siparişlerini iletecek. Böylece, tabletlerin temin süreci resmen başlamış olacak. Yeni yıldan itibaren tabletlerin öğrencilere dağıtımına başlanabileceği belirtiliyor.

TABLETLERİN ÖZELLİKLERİ

DMO’nun alacağı tabletlerin özellikleri şöyle:

- Ekran, en az 10 inç büyüklüğünde, çizilme ve kırılmaya dayanıklı en az Gorilla Glass 3 veya üzeri dayanıklılık seviyesinde, kapasitif ekran 10 noktadan dokunmatik özellikli ve ekran çözünürlüğü en az 1.920 x 1.200 olacak.

- Tablet bilgisayarın Antutu Benchmark skoru en az 100.000 olacak.

- Tablet bilgisayarın işlemcisi 8 çekirdekli ve en az 1.5 GHz hızında olacak.

- Tablet bilgisayarda LTE Sim kart modülü bulunacak. - Depolama alanı en az 64 GB olacak. Bu depolama alanının 32 GB’ı gömülü olmak üzere kalanı 32 GB micro SD kart ile de sağlanabilecek.

-Tablet bilgisayarın bellek kapasitesi (RAM) en az 3 GB olacak

-Tablet bilgisayarın 802.11 b/g/n Wi-Fi modülü bulunacak

-Tablet bilgisayar en az Android 8.0 işletim sistemine sahip olacak. Üst versiyona geçiş işlemi sonrası yüklü uygulamalar sorunsuz çalışacak.

- Tablet bilgisayarın ön kamerası en az 2 MP, arka kamerası en az 5 MP olacak.

-Darbe ve düşmelere dayanıklı koruyucu silikon vb. materyalden yapılmış kılıfı bulunacak.

-Ürün iki yıl garantili olmalıdır.