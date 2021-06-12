Yaya geçidinde durmadı 6 yaşındaki Duru'yu öldürdü

İHA

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. 6 yaşındaki Duru Akça, halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden dışarı çıktı.

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan hala ve yeğenini gören iki otomobil dururken, iddiaya göre B.Y.B' isimli kadının kullandığı otomobil duramayıp küçük kıza çarptı.

Kazada hala yara almazken, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Duru Akça, hayatını kaybetti. Kazanın ardından B.Y.B, gözaltına alındı. Duru Akça'nın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morg gelen acılı anne Teslime Akça güçlükle ayakta dururken gözyaşlarına boğuldu.

Hala Rukiye Akça’da gözyaşları içinde yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Cenazenin alınması sırasında anne ve hala son kez morga alındı. Feryatlar içinde dışarı çıkan hala ve anne yakınlarının desteğiyle morgtan ayrıldı.

Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesinin Ermenek'te toprağa verileceği öğrenildi.

"3 GÜNDÜR ÇOK MUTLUYDUN"



Gözyaşlarına boğulan hala Rukiye Akça, “Annem diye ayrılmıyordun benden de sonunda ayrıldın. Beni bıraktın gittin. Bir yastık için bile bana küserdin. Bir yastık için bu kadar küsülür mü annem. Yanından ayırmıyordun beni. Annemin kokusuna kimse yatamaz yanımda derdin. 3 gündür çok mutluydun annem. Bıraktın gittin. Annem ben sensiz ne yapacağım. Ben bu yaşına kadar sana annelik yaptım” diyerek ağladı. Morgtan çıkan anne Teslime Akça ise “Abla benim çocuğumu sarmışlar” diye gözyaşlarına boğuldu.

"YAYA GEÇİDİNDE ARAÇ DURMUYOR"

Enişte Mevlüt Aktaş, “Hala ve yeğen yaya geçidinde beklerken, iki tane araç duruyor ‘geç’ diye işaret yapıyor. Bunlar da yola girdiği zaman bir tane bayan sürücü yolda durmuyor, yaya geçidinde durmuyor. İki araç durmuş üçüncüsü durmuyor. Ciğerimizi yaktı. Allah’ından bulsun" dedi.