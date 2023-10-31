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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!

        Camı kırıp öldürdü! Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar

        Burdur'da yaşayan 76 yaşındaki Bayram Sertcan evinde ölü, alzheimer hastası olan karısı 67 yaşındaki Zehra Sertcan da yaralı halde bulunmuştu. Kan donduran olayda Bayram Sertcan'ın vücudunda 3 bıçak darbesi tespit edilirken, eve arka taraftaki camdan hırsızlık amaçlı kişi ya da kişilerin girdiği, bir miktar para ve ziynet eşyasını çaldığı öne sürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:28 Güncelleme: 31.10.2023 - 14:28
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        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
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        Burdur'da oturduğu evde ölü bulunan Bayram Sertcan'ın (76) cenazesi, toprağa verildi. Yaralı eşi Zehra Sertcan'ın (67) ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'nın haberine göre Bayram Sertcan'ın vücudunda 3 bıçak darbesi tespit edilirken, eve arka taraftaki camdan hırsızlık amaçlı kişi ya da kişilerin girdiği, bir miktar para ve ziynet eşyasını çaldığı öne sürüldü.

        Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve dün saat 09.00 sıralarında gelen Sertcan ailesinin bakıcısı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

        2013 YILINDA BURDUR'A GELİP, EV ALMIŞ

        Üç çocuk babası Bayram Sertcan'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından Burdur Devlet Hastanesi morgundan alındı. Sertcan'ın cenazesi, evinde dua edilip, helallik alındıktan sonra Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi. Zehra Sertcan'ın ise genel durumunun iyi olduğu, bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. Bayram Sertcan'ın Avusturya'dan emekli olduktan sonra 2013 yılında Burdur'a gelerek eşiyle oturdukları evi satın aldığı öğrenildi.

        Diğer yandan Bayram Sertcan'ın vücudunda 3 bıçak darbesi bulunduğu tespit edilirken, çiftin evine arka taraftaki camdan hırsızlık amaçlı kişi ya da kişilerin girdiği, bir miktar para ve ziynet eşyasını çaldıktan sonra kayıplara karıştığı öne sürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

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        #Burdur
        #Bayram Sertcan
        #Zehra Sertcan
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