Burdur'da yaşlı adam evinde ölü, eşi yaralı halde bulundu
Burdur'da yaşayan 76 yaşındaki Bayram Sertcan evinde ölü bulundu. Kan donduran olayda yaşlı adamın alzheimer hastası olan karısı 67 yaşındaki Zehra Sertcan da yaralı halde bulundu. Çiftin vücutlarında kesici alet ve darp izlerine rastlanıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı
Avusturya'da emekli olduktan sonra Burdur'a yerleşen yaşlı adam evinde ölü, Alzheimer hastası eşi ise yaralı halde bulundu.
AA'da yer alan habere göre kentte yaşayan Bayram (76) ve Zehra (67) Sertcan çiftinin bakıcıları, sabah eve geldiğinde kapının açılmaması üzerine pencereden içeriye baktı.
BAKICILARI EVE GELİNCE ORTAYA ÇIKTI
Bayram Sertcan'ın üzerinde halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı şekilde gören bakıcı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yüzünde kesici aletle yaralı halde bulunan Zehra Sertcan ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Zehra Sertcan ile eşinin Avusturya'da emekli olduktan sonra memleketleri Burdur'a yerleştikleri öğrenildi.
Fotoğraflar: İHA