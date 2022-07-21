Yaklaşan sıcak hava dalgası nasıl etkileyecek?

"Türkiye’de henüz yaz mevsimine tam girememiş alanlar var, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun bir bölümü serin geceler ve sabahlar geçiriyor. Gün içinde Doğu Karadeniz’de bulut örtüsü, aralıklı yağmur güneşin bu alanı yeterince ısıtamamasına sebep oluyor. Ağustos ayının Doğu Karadeniz’de daha güneşli geçeceğini tahmin ediyoruz. Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun gelecek haftadan itibaren bugünlerde olduğundan daha güneşli günler geçirecek" şeklinde değerlendirmelerde bulunan Öztel, şunları kaydetti:

"Yaz mevsiminin 'üst devirlerde' yaşandığı güney sahilleri ise gelecek hafta sonu 40 dereceleri aşıp orada tutunuyor. Antalya, Muğla, Adana, Mersin kıyıları gelecek 7 gün boyunca sıcak hava dalgasının tamamen içinde kalacak. Gölgede 43 dereceye ulaşmasını beklediğimiz Antalya’da güneş altında uzun süre kalınmamalı. Özellikle tansiyon ve kalp rahatsızlıkları olanlarımız için tehlikeli günlere girdik.

Aynı zamanda bugünler orman yangını riskinin yıl içindeki en üst seviyede olduğu günler, adeta Afrika kadar kavurucu bir Akdeniz havası söz konusu olacak. Temmuz ayı sonlarına kadar etkili olmasını beklediğimiz ve kıyı Akdeniz ile kıyı Ege’de bunaltıcılığı arttıracak bu sıcak havaya hazırlıklı olalım. Soğutma ihtiyacımız artacak, gölge alanlarda fazla efor gerektirmeyen şekilde yaşamaya çalışmalıyız. Batı Avrupa tarihin en ölümcül sıcak hava dalgasını geçirirken Türkiye de sıcak alana batı, güney ve iç bölgeleri ile girmiş bulunuyor. Gelecek 10 gün boyunca başkentte de sıcak yaz hissedilir. Ankara’ya yaz gelmedi diyenlere duyurulur, yakında kendisinden sıcak bir karşılama bekliyoruz.

İstanbul’da bu sıcak hava dalgası ancak Mayıs ayının son günlerinde olduğu gibi bir etki yapacak, şehirde gölge alanlar 32-33 derecelere yükselebilir. Henüz 35 dereceyi aşmasını beklediğimiz bir alan yok. Yine de üzerimizdeki kıyafetlere, gölgede olup olmadığımıza, sağlık durumumuza, şehrin kalabalığına bağlı olarak hafta sonu havayı İstanbul’da 40 derece civarında hissedeceğiz. Klima ve soğutucu kullanımı artacağı için sürpriz elektrik kesintilerine hazırlıklı olmakta yarar var."

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