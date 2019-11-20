20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 TL matrah beyan edilirken, 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi adının açıklanmasını istemezken, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı. Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.
Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (85),Ankara (3),Gaziantep (3),Antalya (2),İzmir (2),Denizli (2),Bursa (1),Eskişehir (1) ve Hatay (1) olarak gerçekleşti.
2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 oranında artış gerçekleşti.
Vergilendirme yılı boyunca 430 milyar 878 milyon 66 bin 609 TL matrah beyan edilirken ve beyan edilen tutar üzerinden 85 milyar 262 milyon 503 bin 276 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.
Buna göre, Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.
|Kurum Adı
|Türk Lirası
|1
|TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI AŞ
|10.610.547.065,28
|2
|T.C.ZİRAAT BANKASI AŞ
|2.439.822.266,92
|3
|TÜRKİYE GARANTİ BANKASI AŞ
|1.584.998.626,64
|4
|TÜRKİYE İŞ BANKASI AŞ
|1.301.239.300,62
|5
|TÜRKİYE PETROLLERİ AO
|1.266.648.883,03
|6
|İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK AŞ
|1.174.689.183,54
|7
|EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.TAŞ
|966.350.079,45
|8
|TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK AO
|940.253.159,58
|9
|YAPI VE KREDİ BANKASI AŞ
|754.005.586,72
|10
|ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
|694.492.251,82
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!