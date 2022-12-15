Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu

Pençe-Kilit harekatında yaralanan Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Giriş: 15.12.2022 - 12:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Üsteğmen Tunahan Yavuz şehit oldu
DHA

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bursalı şehit Yavuz'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, acı haberi Twitter hesabından paylaşarak, "Pençe-Kilit Harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan, Bursalı kahraman askerimiz Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" dedi. Üsteğmen Yavuz'un cenazesi, Mudanya ilçesi Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi
Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.