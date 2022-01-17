Üniversiteli Gizem 21 yaşındaydı! Kahreden haber!

Osmaniye'de, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde hemzemin tren geçidinde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre; Hatay’ın İskenderun ilçesinden Malatya’ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren, hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenim gören 21 yaşındaki Gizem Yılmaz’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedenin Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.