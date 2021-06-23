Bakan Karaismailoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtılıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtlıyor...

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"SON 19 YILDA ÇOK KIYMETLİ İŞLER YAPILDI"

Son 19 yıldır ülkede ulaşım, ulaştırma adına yapılmış olan büyük işler var. Bunları vatandaşlar mutlu olsun diye yaptık. Güvenli konforlu ulaşım aksları oluşsun istedik. En büyük yatırımcı bakanlık Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma altyapısı bakımından son 19 yılda çok kıymetli işler yapıldı. Üniversiteyi bitirince İBB'de mühendis olarak işe başladım. Yıllar geçince tecrübelerle genel sekreter yardımcılığına kadar bütün kademeleri merdivenleri çıkarak geldik. Bütün bilgi ve birikimimizi İstanbul'da kazandım.

"MASTER PLANLAR YAPMAZ İSENİZ PATLARSINIZ"

İstanbul'da 1995 yılında 1 milyon araç vardı, şu an 4,5 milyon daha var. O 1 milyondan daha az trafik sıkışıklığı var şu anda. Hareketlilik artıyor, siz üzerine bir şeyler koymak zorundasınız. Düşünebiliyor musunuz, Boğaziçi Köprüsü'nün temelleri atılacaktı, bir sürü eleştiriler vardı. Bugünkü adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde günde 200 bin araç geçiyor. O da yetmedi Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Avrasya projeleri yapıldı. Master planlar yapmazsanız bu sefer bir yerde patlarsınız.