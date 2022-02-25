Ukrayna: Binden fazla Rus askeri öldürüldü

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Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ikinci gününde yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Binden fazla Rus askeri öldürüldü" açıklamasında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "2 Rus uçağı düşürdük, çok sayıda balistik füze vuruldu" denildi.

"150'DEN FAZLA ASKER SİLAH BIRAKTI"

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü operasyonlar esnasında 150’den fazla Ukrayna askerinin silah bıraktığını ve teslim olduğunu bildiren Konaşenkov, savaşmayacaklarına dair imza aldıkları askerleri kısa bir süre sonra ailelerinin yanına geri göndereceklerini ifade etti.