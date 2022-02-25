Rusya'dan Çernobil açıklaması! İşte Ukrayna'nın kayıpları!

Son dakika haberler... Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.
"150'DEN FAZLA ASKER SİLAH BIRAKTI"
AA'da yer alan son dakika haberine göre operasyonlar esnasında 150’den fazla Ukrayna askerinin silah bıraktığını ve teslim olduğunu bildiren Konaşenkov, savaşmayacaklarına dair imza aldıkları askerleri kısa bir süre sonra ailelerinin yanına geri göndereceklerini ifade etti.
"13 KOMUTA MERKEZİ, 36 RADAR İSTASYONUNU VURDUK"
Rus güçlerinin Ukrayna’daki askeri operasyonlarında bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 118 askeri altyapı tesisini imha ettiklerini söyleyen Konaşenkov, 13 komuta merkezi, 36 radar istasyonu, 14 hava savunma füze sistemi, 5 insansız hava aracı, 5 savaş uçağı, 1 helikopter, 18 tank, 41 askeri araç ve 5 savaş botunun imha edildiğini kaydetti.
"ÇERNOBİL'DE RADYOAKTİF SEVİYE NORMAL"
Çernobil Nükleer Santrali’ni Rus Hava İndirme Birlikleri'nin tamamen kontrol altına aldığını ifade eden Konaşenkov, santralin korunmasından sorumlu Ukrayna askeri birliği ile Rus askerlerinin blokların ve radyasyon yayan blokun üstünü örten özel çelik çadırın güvenliğinin ortak şekilde sağlanmasında anlaşmaya vardıklarını aktardı.
Konaşenkov, "Santrali korumak için ortak eylemlerimiz, milliyetçi oluşumların veya diğer terör örgütlerinin ülkedeki mevcut durumdan nükleer bir provokasyon düzenlemek için yararlanamayacaklarının garantisidir" dedi.
"ÇALIŞANLAR GÖREVLERİNİ YAPIYOR"
Bölgedeki radyasyon seviyesi hakkında da bilgi veren Konaşenkov, “Nükleer santralin bulunduğu bölgede radyoaktif seviye normal. Santral çalışanları çalışmalarına olağan şekilde devam ediyor ve radyoaktif durumu gözlemliyor” ifadelerini kullandı.
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