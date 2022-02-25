Türkler anlatıyor... Kiev'de Rus tankı dehşeti!

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Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde önemli bir gelişme yaşandı. Rus tankları Kiev caddelerinde görüldü.

TANK, SİVİL ARACI ALTINA ALDI

Bir tankın, sivil aracı paletlerinin altına aldığı kameralara yansıdı. Başkent Kiev'de yaşayan Sercan Dönmez, Rus güçlerinin kente 5 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

"SIĞINAKLARA İNDİK"

Habertürk TV'ye bağlanan Sercan Dönmez şunları anlattı: "Kiev için bundan sonra çok bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum.

Zelenskiy kendi tiyatrosunu yazıyor. Rusya'ya karşı kimsenin savaşmayacağını bilmesi gerekirdi. Evimizin yakınına gelen roketten sonra sığınaklara indik.

"HERKES UMUDUNU KAYBETTİ"

Biden'ın açıklamasının ardından Ukrayna'da herkes umudunu kaybetti. Şehir o kadar sessiz ki, artık panik yapacak insan da yok. Herkes gitti. Komşuma neden gitmediğini sordum benzinin olmadığını söyledi. 18-65 yaş arası erkeklerin çıkması ülkeden yasak. Ama bunun sonuçları da çok ağır olacak.

"BOMBA SESLERİ 2-3 KAT ARTTI"

Burada sığınaklarda çok öğrenci var. Bir kelime Rusça ve Ukraynaca bilmiyorlar. Burada yıllarca kurduğumuz bir düzen var. Bomba sesleri 2-3 kat arttı. Psikolojik olarak insanı etkilemeye başlıyor. Biz sebepleri tartışıyoruz ama burada insanlar sonuçları tartışıyor. 2022'nin Avrupası'nda durum bu. Sokağa çıktığımda süpermarketlerin kapalı olduğunu gördüm ama küçük magazinler var oradan ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Kiev'in 10-15 kilometre dışında sıkıntı daha fazla.

"ŞEHİR GERİLLA SAVAŞI"

Burada Türk vatandaşları birlik olmuş durumda. Canımızı birbirimize emanet etmiş durumdayız. Sokakta belli bir silah tecrübesi olana silah dağıtılıyor. Burada şehir gerilla savaşı olduğunda sonuç ne olacak? Bunu düşünmeleri lazım.

"RUS KUVVETLERİ 5 KM UZAKLIKTA"

Rus güçlerinin Kiev'e uzaklığı 5 kilometre. Her şey Putin'in inisiyatifinde. Alışveriş yaptığım bir teyze var neden buradasın dedim, burası yerin altında dedi. Rus tankları kente girdi ve terör estiriyorlar. Girer girmez bir sivil aracın üzerine sürüyorlar. İlk defa buraya silah sesleri gelmeye başladı. Her geçen dakika daha da yaklaştığını görüyoruz.

"HİÇKİMSE NE YAPACAĞINI BİLMİYOR"

Hiçkimse ne olacağını bilmiyor. Ukrayna halkının da bir beklentisi yok. Korku yok, panik yok, heyecan yok. Benim bunları yabancı olarak hissetmem acayip, büyük bir boşluk. Ben bu ülkenin yalnız olduğunu düşünüyorum. O kadına sordum neden bu kadar ABD'ye, Avrupa'ya güvendiniz? Doğru diyorsun deyip ağladı yapacak hiçbir şey yok dedi.

"BİR ŞEY DEĞİŞECEĞİNİ SANMIYORUM"

İyi bir yaşamdan sonra Ukrayna haklı için bir şey değişeceğini sanmıyorum. Dünyanın bir şey yapabileceğini düşünüyordum her ne kadar güvenmesem de. Burası Avrupa'nın kapısı ve bu saatten sonra kim kime dur diyecek? Kırım ilhak edilirken, Donbas'ta 10 yıl önce savaş başladığında hiçbir şey yapmayan dünyadan medet beklemek hataydı."

HARKOV'DAKİ SON DURUM

Ukrayna'nın Harkov kentinde tıp eğitimi alan, ikinci sınıf öğrencisi Murat Çataltaş da Habertürk TV'de son durumu anlattı: "Dün hava bombardımanı duyumu aldık. Herkes metrolara indi, hava saldırısına karşı geceyi orada geçirdiler.

"METRO ÇOK KALABALIK VE SOĞUK"

Metrolar hem çok kalabalık ve ısıtma tertibatı çalışmıyor. Konsolosluk görevlileri evde bunmamız çağrısında bulundu o yüzden evde kaldım.

"SU SIKINTISI BAŞLADI"

Burada 300'e yakın Türk öğrenci var. Herkes tahliye haberi için telefonun başında bekliyor. Valizlerimiz hazır ve kimse tahliye uçağını kaçırmak istemiyor. Herkes telefonunun şarjı dolu, su sıkıntısı oldu bu arada. Konsolosluk görevlileri bizleri rahatlatmak için aradılar.

MARKETLERDE TEMEL GIDA TÜKENDİ

Burada sivil halk silahlanmaya başladı. Asker kılığına girmiş insanların soygun yaptığı yönünde duyumlarımız var. Marketlerde şu an temel gıda maddeleri tükendi.

"MAKARNA, TUZ, UN, ŞEKER YOK"

Makarna, tuz, un, şeker yok. Markete gittiğimde kapalı olduğunu gördüm. Herkes stok yapmaya başladı. İnternet yok. Wi-Fi hatları kesik sadece mobil bağlantılarımız var. Nakit para çekme olanağı yok. ATM'ler kapalı."