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Son dakika: Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın kayıpları!

Son dakika haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı´ndan çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi

26.02.2022 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ukrayna Rusya'nın kayıplarını açıkladı: 14 savaş uçağının düşürüldü - Ukrayna Rusya savaşı
Ukrayna açıkladı! İşte Rusya'nın kayıpları!
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DHA

Son dakika haberler... Ukrayna İçişleri Bakanlığı bu sabah yerel saatle 06.00 itibariyle Ukrayna ordusunun ülke genelinde 3 bin Rus askerini öldürdüğü, 14 savaş uçağını ve 8 helikopteri düşürdüğü açıklandı.

102 TANK VE 536 ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Bakanlık çatışmaların devam ettiğini belirterek 102 Rus tankı ve 536 zırhlı askeri aracı imha ettiklerini ifade etti.

"BİRLİKLERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı açıklamayı teyit ederek Rus ordusunun sınır bölgelerindeki birliklerinin yerini değiştirmeye başladığını vurguladı.

KARADENİZ KIYISINDA ÇATIŞMA

Bakanlık ayrıca Rus ordusunun Karadeniz ve Tuna Nehri kıyıları boyunca insansız hava araçlarıyla keşif yaptığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Deniz Muhafızları gemisinin Odessa yakınlarındaki Çornomorsk kıyılarında devriye gezdiğini, zaman zaman sıcak çatışmanın yaşandığı ve Rus ordusuna ait insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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