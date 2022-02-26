ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklifi! Kararını verdi!

AA

Son dakika haberler... ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

KİEV'DEN AYRILMASI İÇİN TEKLİF

AA'da yer alan son dakika haberine göre Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

"ÜLKEMİN BAŞINDA KALACAĞIM"

Ancak Zelenskiy, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

"RUSLARIN 1 NUMARALI HEDEFİ BENİM"

Zelenskiy, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Son dakika haberine göre dün gece "Kiev'in kaybedilmemesi gerek" diyen Zelenskiy'nin emriyle başkentte 10 bin kişiye silah dağıtılmıştı. Kentte sabaha kadar şiddetli çatışmalar yaşandı.