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Son dakika: Karadeniz'de sıcak gelişme! Japon kargo gemisi vuruldu!

Son dakika haberine göre Ukrayna açıklarında Japon bir firmaya ait kargo gemisi füzeyle vuruldu. Gemide bulunan 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı bildirildi. Seyrüseferini sürdürebilen geminin, hasar tespit için Türkiye'ye doğru seyrettiği öğrenildi

26.02.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Karadeniz'de flaş gelişme! Japon kargo gemisi vuruldu
Karadeniz'de sıcak gelişme! Japon kargo gemisi vuruldu!
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AA

Son dakika haberler... Ukrayna açıklarında, Japon firmaya ait bir kargo gemisine füze isabet ettiği, bir mürettebatın yaralandığı bildirildi.

FÜZEYLE VURULDUĞU BİLDİRİLDİ

AA'da yer alan son dakika haberine ve Kyodo Ajansı'na göre, Japonya'nın batısındaki Ehime eyaletine kayıtlı deniz nakliyat firması, Karadeniz'de seyreden Namura Queen kargo gemisinin füze ile vurulduğunu bildirdi.

MÜRETTEBATTAN BİRİ YARALANDI

Ukrayna açıklarında füzenin isabet etmesi sonrası hasar alan Panama bandıralı gemideki 20 Filipinli mürettebattan birinin yaralandığı kaydedildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Kargo gemisinin halihazırda seyrüseferini sürdürebildiği ve hasar tespit çalışmaları için Türkiye'ye doğru yol aldığı kaydedildi.

RUSYA TARAFINDAN VURULDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kyodo, yabancı haber ajanslarına dayandırdığı bilgiye göre, Ukrayna otoriteleri, geminin Rusya kuvvetlerince vurulduğunu aktardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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