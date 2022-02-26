NATO'dan çok önemli hamle! Doğu Avrupa'ya 40 bin asker!

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında NATO'nun ilk kez toplu savunma kapsamında harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti (NRF), yaklaşık 40 bin askerden oluşan ve krizlere hızlı karşılık verme imkanına sahip çok uluslu güç olarak biliniyor.
İLK KEZ DOĞU AVRUPA'DA KONUŞLANACAK
AA'da yer alan son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yöntemiyle düzenlenen olağanüstü nitelikli NATO zirvesi sonrasında ittifakın Mukabele Kuvveti'nin ilk kez Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacağını açıkladı.
NRF'YE GÖREVLENDİRME YAPILDI
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters da NATO ülkelerinin gelişen güvenlik ortamı uyarınca mukabele planlarının onaylanması üzerine Mukabele Kuvveti'nin unsurlarını görevlendirdiklerini duyurdu.
"BU TARİHİ BİR ANDIR"
Wolters, "Bu, tarihi bir andır ve ittifak, caydırıcılık ve savunma rolü içinde ilk kez bu yüksek hazırlıklı kuvvetleri görevlendirmiştir." açıklamasını yaptı.
40 BİN ASKERLİK ÇOK ULUSLU GÜÇ
NATO Mukabele Kuvveti, NATO'nun 2002 yılında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki zirvesinde alınan kararla kuruldu. NRF, yüksek hazırlık seviyesine sahip hava, deniz ve kara unsurlarından oluşuyor. Yaklaşık 40 bin asker NRF içinde görev yapıyor. Genel komuta görevi Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı'nda (SACEUR) bulunuyor.
Güçlü muharebe yeteneği ve esnek hareket kabiliyetine sahip bu birlikler, yılın 365 günü ve 7 gün 24 saat güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere hazır tutuluyor. NRF, sadece krizlere karşılık vermede değil, afetlerde de görevlendirilebilecek şekilde hazır bekletiliyor.
NATO ülkeleri, Mukabele Kuvveti'ne dönüşümlü olarak her yıl katkıda bulunuyor. Kuvvetin içinde hava, deniz, ve kara birliklerinin yanı sıra özel operasyon birlikleri görev yapıyor.
Kuvvetin komutası Hollanda'nın Brunssum ve İtalya'nın Napoli kentlerindeki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlıkları arasında değişimli olarak icra ediliyor.
NRF İÇİNDEKİ ÖNCÜ KUVVET VJTF
NRF içinde Çok Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Gücü (VJTF) yer alıyor. Yaklaşık 5 bin askerden oluşan kara birliğinin yanı sıra hava, deniz ve özel operasyon birlikleri, VJTF içinde hazır tutuluyor.
Bu birlikler, gerekli hallerde 2-3 gün içinde harekete hazır hale geliyor. VJTF'nin komutasını müttefik ülkeler dönüşümlü şekilde yerine getiriyor. NATO müttefikleri, 2014 yılında Mukabele Kuvveti'ni geliştirmeye karar verdi. VJTF, bu amaçla "öncü güç" olarak oluşturuldu.
VJTF içindeki kara unsurlarının komutasını 2021'de Türkiye yürütmüştü. Türkiye, NATO Mukabele Kuvveti için Deniz Unsur Komutanlığı görevini 2023 yılında, Hava Unsur Komutanlığı görevini de 2025 yılında icra edecek.
NATO Mukabele Kuvveti içinde bir de deniz unsuru yer alıyor. Deniz unsuru, NATO Daimi Deniz Görev Grupları ve Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Gruplarına bağlı olarak görev icra ediyor.
Bunların dışında Mukabele Kuvveti içinde muharip hava ve hava destek unsuru, Özel Operasyonlar Kuvveti ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer savunma görev gücü bulunuyor.
NRF unsurları, daha önce Ağustos 2021'de NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra NATO ile çalışan Afganistanlılar ve ailelerinin tahliyesini desteklemek için aktif hale getirilmişti. NRF, güvenlik krizlerine karşılık vermek üzere toplu savunma kapsamında harekete geçirilmemişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!