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        Haberler Gündem Son dakika: Tuzla'da otluk alanda yangın!

        Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında

        İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 13:52 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:12
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        Tuzla'da otluk alanda yangın!
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        Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edildi.

        AA'da yer alan habere göre Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLDİ

        Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi. Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek verdi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.

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