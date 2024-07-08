Tuzla'da otluk alanda çıkan yangın kontrol altında
İstanbul Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı
Tuzla'da, ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edildi.
AA'da yer alan habere göre Tepeören'de otlukların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
HAVADAN DA MÜDAHALE EDİLDİ
Yangının, çevredeki tarlalara sıçrama ihtimali nedeniyle hemen harekete geçildi. Çok sayıda polis ve itfaiye ekibi buraya sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına havadan helikopter de destek verdi. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alındı.