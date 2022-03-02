Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 980 milyon 981 bin kilovatsaatle 1 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 788 milyon 504 bin kilovatsaatle 20 Şubat'ta gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, şubatta yıllık bazda yüzde 5,8 artarak 25 milyar 614 milyon 203 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 5,1 artarak 25 milyar 577 milyon 540 bin kilovatsaat oldu.
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,5'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 20,2'si ithal kömür santrallerinden, yüzde 14,3'ü ise linyit santrallerinden sağlandı.
ELEKTRİK İHRACATI YÜZDE 70.4 ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla 4 kattan fazla artarak 83 milyon 808 bin kilovatsaatten 419 milyon 134 bin kilovatsaate yükseldi.
Söz konusu ayda elektrik ihracatı ise yüzde 70,4 artarak 382 milyon 471 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın şubat ayında 224 milyon 390 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Türkiye'de geçen yıla göre daha sert geçen kış ayları ve soğuk havaların etkisiyle elektrik tüketiminde artış görülüyor. Bu dönemde şiddetli kar yağışının konutlarda ısınma ihtiyacını artırması ve evlerde geçirilen vaktin artması elektrik ve doğal gaz tüketimine yansıyor.
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