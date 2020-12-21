HABERTURK.COM

Türkiye genelinde hafta için ve hafta sonu olmak üzere iki bölümde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Bu kapsamda, 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.