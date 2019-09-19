SON DAKİKA!

19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesini aralık ayında borcu karşılığında devralan bankalar paylarını satmaya karar verdi. Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ayrı ayrı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki yüzde 55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. payları ile ilgili açıklama yaptı.
AKBANK, İŞ VE GARANTİ LEVENT YAPILANDIRMA VE TTKOM HİSSELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamada "Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'nin (LYY) veya LYY sahipliğindeki %55'lik Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı amacıyla Morgan Stanley & Co. International plc. (Morgan Stanley) satış danışmanı olarak yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacaktır. Satış sürecinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yerel danışman olarak görev alacaklardır." denildi.
HİSSELERİ ZIPLADI, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYAR TL
Açıklamanın ardından Türk Telekom hisseleri yüzde 5'in üzerinde prim yaptı. Türk Telekom'un piyasa değeri yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde. Yüzde 55'lik hissesinin bugünkü değeri yaklaşık 10 milyar TL. Bankaların kaynak ihtiyacı göz önüne alındığında bu önemli bir miktar.
OTAŞ KREDİYİ ÖDEYEMEDİ, YÜZDE 55 HİSSE BANKALARA GEÇTİ
Oger Telecom (OTAŞ) 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti. Bunun üzerine Türk Telekom’un OTAŞ’taki yüzde 55’lik hissesi 12 Aralık 2018'de şirketin bankalara olan borcu karşılığında Akbank, İş Bankası ve Garanti Bankası ortalığında kurulan Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.’ye devredilmişti. OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.
TÜRK TELEKOM'UN ORTAKLIK YAPISI
Hisse devri sonrasında Türk Telekom'un ortaklık yapısı şu şekilde oluşmuştu. Türk Telekom’un hisselerinin yüzde 55'i LYY (Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.)., yüzde 25'i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve yüzde 5'i Türkiye Varlık Fonu'na ait. Geriye kalan yüzde 15'lik hissesi de halka açık.
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