TÜİK 2022 yılı ilk çeyrek GSYH verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.3 büyüdü. Ekonomi bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1.2'lik büyüme kaydetti.
Piyasa beklentisi yıllık büyümenin yüzde 7.2 geleceği yönündeydi. 2021 yılında ise Türkiye yüzde 11'lik büyüme kaydetmişti.
İNŞAATTA DARALMA
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde büyümeye en büyük katkının finans ve sigorta faaliyetlerinden geldiği görüldü. 2022 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 24.2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 16.8, hizmetler yüzde 14.9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 8.9, sanayi yüzde 7.4, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 5.4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5.2 ve tarım yüzde 0.9 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 7.2 azaldı.
Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları ise yüzde 0.9 yükseldi. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 179 milyar 800 milyon olarak gerçekleşti.
MAAŞLARIN PAYI
TÜİK verilerine göre işgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35.5 iken bu oran 2022 yılında yüzde 31.5'e geriledi. Söz konusu oran 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 39.1 idi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45.6 iken yüzde 47.6 oldu.
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