Bakan Nebati: Pozitif ayrışmaya devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Nebati Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğini belirterek, "2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir." dedi.

Bakan Nebati, "İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, "Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.