Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı bakanlar, Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesini istiyor. Gazze'de yaşayan Filistinlilere "gönüllü göç" çağrısı yapan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, bölgede kontrolün İsrail'de olması gerektiğini savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli Bakan'dan skandal açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirterek, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi.

        İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu.

        İsrail, AP'nin ekipmanına el koydu
        İsrail, AP'nin ekipmanına el koydu

        Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

        Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu.

        REKLAM

        Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

        Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.

        7 EKİM VE SONRASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

        İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        Naci Görür'den tedirgin eden deprem uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ayhan Bora Kaplan açıklaması
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Erdoğan'la Ciolacu'dan ortak açıklama
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        Rusya'dan nükleer silahlarla tatbikat
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        "Bütün ittifakların oyununu bozduk"
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        2 yaşındaki Elif'ten acı haber!
        Benitez iddiası!
        Benitez iddiası!
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Tabancayla vurulmuş halde ağılında ölü bulundu
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: İşte hikayesi!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Cannes'da Kevin buluşması
        Cannes'da Kevin buluşması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Habertürk Anasayfa