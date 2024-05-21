İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir: Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini belirterek, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum." dedi.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan habere göre, Ben-Gvir, yaklaşık 8 aydır saldırı altında olan Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göç ettirilmesiyle ilgili yerel basına konuştu.

Gazze'de yaşayan yüz binlerce Filistinliye "gönüllü göç" çağrısında bulunan Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde geniş alanlarda yerleşim birimlerinin inşasını istedi.

Savaştan sonra Gazze Şeridi'nde kontrolün başkasında değil, tamamen İsrail'de olması gerektiğini savunan Ben-Gvir, "Mümkünse Gazze'de yaşamak istiyorum. En öncelikli şey Filistinlileri gönüllü göçe teşvik etmektir. Yüz binlerce Filistinlinin göç etmesi durumunda yerleşim birimlerine geri dönmenin ötesinde geniş alanlara açılma imkanı olacak." diye konuştu.

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Ben-Gvir'in başını çektiği İsrailli aşırı sağcı Bakanlar, sık sık Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi çağrısı yapıyor.

Batı Kudüs'te ocak ayı sonunda Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması için konferans düzenlenmiş, Ben-Gvir başta olmak üzere çok sayıda İsrailli Bakan da bu toplantıya katılmıştı.