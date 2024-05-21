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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Yanıltıcı ve yalan beyanlar..." - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap! "Yanıltıcı ve yalan beyanlar..."

        Fenerbahçe Kulübü, derbinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yöneticilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, Galatasaraylı yöneticilerin yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlarla kamuoyu üzerinde algı manipülasyonu yapmak istedikleri ifade edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 21:03 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:03
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        F.Bahçe'den G.Saray'a cevap!
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        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "19 Mayıs Pazar günü oynanan, Takımımızın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından rakip takım bireyleri tarafından oluşturulan gündemi dikkatle takip ediyoruz.

        Maçın bitişinin ardından rakibimizin serzenişlerinin artarak garipleştiği bu gündemden hareketle öncelikle şunu söylemek isteriz ki;

        Derbi zaferimizin ardından gerek mevcut başkan ve muhtelif yöneticiler gerekse başkan adayı nezdinde yapılan sayısız çelişkili açıklamaların ana sebebi, maç sonucunun hazmedilememesi kaynaklıdır.

        Her şeyin tam da istedikleri şekilde kendilerine sunulduğu, Takımımızın haksız şekilde henüz maçın başında 10 kişi bırakıldığı ve her şeye rağmen Fenerbahçemizin galibiyeti ile sonuçlanan bu maç, her bir dakikası ile “gerçek hak edeni” tüm Türkiye’ye göstermiştir.

        Sezon başından beri haykırdığımız sistematik ve sistemsel sıkıntıların kısa ve net bir özeti niteliğindeki bu maçın, çok büyük beklentiler içindeki rakibimizi bu şekilde sarsmasını anlayışla karşıladığımızı;

        İki gündür ortaya koydukları yanlış, yanıltıcı ve yalan beyanlar dahil olmak üzere kamuoyu nezdinde yapılan algı manipülasyonuna yönelik adımların takibini her mecrada sonuna kadar yapacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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