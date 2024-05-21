Dilan Çiçek Deniz'in Kevin Coster buluşması

Kevin Costner'in senaristi, yönetmeni, yapımcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı 'Horizon: An American Saga' adlı filmin Cannes Film Festivali'ndeki galası gerçekleştirildi.

Galaya, Dilan Çiçek Deniz de katıldı. Deniz, galanın kırmızı halı geçişinde dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz, ayrıca Kevin Costner ile bir de röportaj yaptı. Costner, Çiçek'i filmin Los Angeles galasına da davet etti.