Bir dönem hepimizin duvar kağıdıydı: Microsoft'un meşhur arka planının hikayesi bakın neymiş!

2000'li yılların başında bir bilgisayar kullandıysanız muhtemelen hepiniz bir kere de olsa Nepa Vadisi'nin büyüleyici yeşilliği ile tanışmışsınızdır. Microsoft bilgisayarların ekran fotoğrafı olan bu çok tanıdık görselin hikayesini sizin için derledik. İşte detaylar!