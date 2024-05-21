Makas atan motosikletin kasksız sürücüsü başını kaldırıma çarpıp öldü

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, makas atan ve kask takmayan motosiklet sürücüsü Berkay Gökgürler (18) kaza yapıp, başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sümer Mahallesi, Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Gökgürler, 20 ALN 601 plakalı motosikletiyle karayolunda makas atarak ilerledi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği motosiklet, kaldırıma çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gele sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kask takmadığı belirlenen Gökgürler’in başını kaldırıma çarparak hayatını kaybettiği tespit edildi. Gökgürler'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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KAZA ANI, BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA KAYDEDİLDİ Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; Gökgürler yönetimindeki motosikletin, seyir halindeki araçların arasından makas atıktan sonra kaldırıma çarpıp, savrulması yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (