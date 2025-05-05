Nisan ayında tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 3 artış kaydetti. Tüketici fiyatlarında yıllık artış ise aynı dönemde yüzde 37,86 oldu.

Böylece yıllık enflasyon Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık çekirdek enflasyon yüzde 37,12 seviyesine yükseldi.

Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut grubunda oldu. Konut grubunu yüzde 9,21 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 3,84 ile ulaştırma takip etti.

YILLIKTA EĞİTİM ZİRVEDE

Yıllık olarak en yüksek artış ise yüzde 79,20 ile eğitimde gerçekleşti. Eğitimin ardından yüzde 74,07 ile konut; yüzde 41,99 ile sağlık grubu geldi.

Nisan ayında yıllık bazda manşet enflasyona en büyük katkı konut ve gıda-alkolsüz içeceklerden geldi.

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Aylık bazda ise ana endekse en yüksek katkı konut ve ulaştırmadan geldi.