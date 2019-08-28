Trump: Çin ile çok iyi gidiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ticaret görüşmelerinin çok iyi gittiğini söyledi. Trump twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çin ile çok iyi gidiyoruz, daha önce böyle olmamıştı" yazdı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı Cuma günü karşılıklı gümrük vergilerini artırmalarının ardından tekrar kızışmış, Fransa'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Trump'ın tavrı yumuşamaya başlamıştı.

Cuma günü Çin, ABD menşei 75 milyar dolar tutarındaki ürüne gümrük vergisi getireceğini açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump da birkaç saat sonra buna misilleme olarak 550 milyar dolar tutarındaki ithal Çin ürününe ek gümrük vergisi getireceğini söylemişti. Trump sosyal medya hesabı üzerinden "1 Ekim'den başlamak üzere Çin'den gelen ve şu anda yüzde 25 gümrük vergisi uygulanan 250 milyar dolarlık ürüne yüzde 30 oranında vergi uygulamaya başlayacağız. Ayrıca halihazırda yüzde 10 vergi uygulanan 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünü de 1 Eylül itibariyle yüzde 15 oranında vergilendirilmeye başlanacak." paylaşımında bulunmuş, ayrıca ABD'li şirketlerin üretim tesislerini ülkelerine geri taşımaları talimatı vermişti.