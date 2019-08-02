Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında ihracat 16 milyar dolar oldu. İthalat ise 19 milyar 288 milyon dolar oldu. Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 85'i aştığını belirtti.

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