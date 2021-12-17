Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından beşinci kez doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu. Müdahale doların 17'yi Euro'nun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Döviz müdahalelerine karşı İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'dan "Merkez Bankası’nı şaşkınlıkla izliyoruz." açıklaması geldi

Bahçıvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün faiz indirimine giden Merkez Bankası’nın, bugün elindeki kıymetli döviz kaynaklarını piyasaya sürmesini şaşkınlıkla izliyoruz." ifadelerini kullandı