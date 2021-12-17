Merkez'den beşinci müdahale

HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etmeye başladı. Müdahale doların 17'yi Euro'nun ise 19 seviyesini aşması sonrasında geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dolar/TL'nin 17, Euro/TL'nin 19 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etti. TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİNCİ MÜDAHALE

Bu TCMB'nin Aralık başından bu yana yaptığı beşinci müdahalesi oldu. Banka Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulundu.

İlk üç satış dolar 14 liraya doğru ilerlerken geldi. 13 Aralık'taki dördüncü müdahale ise 14 liralık kritik seviyenin aşılmasının ardından yapıldı.

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. 13 Aralık'taki dördüncü, 2.5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükselmişti.

FAİZİ 100 BAZ PUAN İNDİRDİ



TCMB dün politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14’e çekti. TCMB karar metninde faiz indirimleri için ima edilen sınırlı alanın tamamlandığı vurgusu yaptı. Metinde “Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir” ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.