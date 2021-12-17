Kılıçdaroğlu TÜSİAD Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski'yi aradı.

Kaslowski'ye "Konuşun" çağrısı yaptığını kaydeden CHP lideri, görüşmenin ardından paylaştığı Twitter mesajlarında sert ifadeler kullandı.