TOBB Başkanı'ndan 'acil önlem' çağrısı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu piyasalarda son yaşanan gelişmeler üzerine bir açıklamada bulundu.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın dünkü 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar/TL bugün 17'yi aştı. Merkez'in müdahalesiyle kısa süreli bir düşüş yaşansa da yaklaşık 1.5 saat içinde dolar yeniden 17 liraya yaklaştı.