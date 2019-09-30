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Son dakika: Tatil edilen 29 okuldaki öğrencilerin yeni okulları belli oldu

İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin eğitimlerine hangi okullarda devam edileceğini açıkladı

30.09.2019 - 14:25 | Güncelleme: Gündem
Son dakika

İstanbul Valiliği, eğitime ara verilen 29 okuldaki öğrencilerin eğitimlerine hangi okullarda devam edileceğini açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Eylül 2019’da meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde faaliyete başlayan görevli kurumlarımızın çalışmaları devam etmektedir" denildi .

Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren eğitim-öğretime devam edecekleri okullar şöyle:

1ARNAVUTKÖYŞEHİT ER TUNCAY TÜRKEN ORTAOKULUHAFİF HASARLIMİMAR SİNAN İLKOKULU  (5. VE 6. SINIFLAR) MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
NECİP FAZIL KISAKÜREK İMAM HATİP ORTAOKULU (7. VE 8.SINIFLAR)MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ
2AVCILARABDULKADİR UZTÜRK ORTAOKULUHAFİF HASARLIABDULKADİR UZTÜRK İLKOKULUMİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
3BAHÇELİEVLER ** YENİBOSNA ORTAOKULU AĞIR HASARLI PİRİ REİS ANADOLU LİSESİ MİSAFİR OKULDAN 5-7. SINIFLAR ÖĞLENCİ,  6-8. SINIFLAR SABAHÇI OLACAK
4BAHÇELİEVLER REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AĞIR HASARLI PROF. DR. AZİZ SANCAR ORTAOKULU NORMAL ÖĞRETİM
5BEYKOZFATİN HOCA ILKOKULU                                                      (C BLOK)HAFİF HASARLIFATİN HOCA ILKOKULU                                                      (A BLOK)NORMAL ÖĞRETİM
6BÜYÜKÇEKMECE** MIMAR SİNAN İLKOKULU ORTAOKULUAĞIR HASARLIBATIKÖY MEMURDAN ARMAĞAN İLK VE ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
7BÜYÜKÇEKMECEGÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN ORTAOKULUHAFİF HASARLIGÜZELCE CEVDET ZEBURE KOTAN İLKOKULUMİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
8ÇATALCAARİF NİHAT ASYA MTAL      (A BLOK)AĞIR HASARLIB VE C  BLOĞA TAŞINACAKNORMAL ÖĞRETİM
9EYÜPSULTANÜÇ ŞEHİTLER İLKOKULU/ORTAOKULUHAFİF HASARLIGÜMÜŞSUYU ORTAOKULUNORMAL ÖĞRETİM
10FATİHÇAPA FEN LİSESİ                                                                        (KIZ YURDU BİNASI)HAFİF HASARLIÇAPA FEN LİSESİ BİNASI (DAHA ÖNCE DE PANSİYON OLARAK KULLANILAN BÖLÜMLERİNDE EK DÜZENLEME YAPILARAK)PANSİYON
11GAZİOSMANPAŞA VEFA POYRAZ ANADOLU LİSESİAĞIR HASARLIALİYA İZZETBEGOVİÇ İLKOKULUMİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
12GAZİOSMANPAŞA ** 100.YIL İLKOKULU- ORTAOKULUAĞIR HASARLIERTUĞRUL GAZİ İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
GÖNÜL PINARI ÖZEL EĞİTİM İŞ OKULUAĞIR HASARLIHÜSEYİN KEÇİCİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
13GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ     (A BLOK) AĞIR HASARLIKÜÇÜKKÖY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ                        ( B BLOK)MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
14GAZİOSMANPAŞA ŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU (SADECE İSTİNAT DUVARI HASARLI)HAFİF HASARLIŞEHİT ÖĞRETMEN MUSTAFA GÜMÜŞ İMAM HATİP ORTAOKULU  (İSTİNAT DUVARIYLA İLGİLİ GEREKLİ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR.)MİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
15GAZİOSMANPAŞA KARLITEPE ORTAOKULUHAFİF HASARLIBEKİR SAMİ DEDEOĞLU İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
16GAZİOSMANPAŞA GAZİPAŞA İLKOKULU                                                                (B BLOK)HAFİF HASARLIADNAN MENDERES ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
17GÜNGÖREN MEHMETÇİK İMAM HATİP ORTAOKULUHAFİF HASARLISULTAN ALPARSLAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİMİSAFİR GELEN OKUL İKİLİ EĞİTİM
18KÜÇÜKÇEKMECENERGİS ANAOKULU  (145)HAFİF HASARLIYASEMİN ANAOKULUİKİLİ EĞİTİM
EFKAN KIRAN İLKOKULUİKİLİ EĞİTİM
19KÜÇÜKÇEKMECETAHSİN BANGUOĞLU İLKOKULU                        HAFİF HASARLIMUNİS FAİK OZANSOY ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
MUNİS FAİK OZANSOY İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İKİTELLİ ORTAOKULU (ANASINIFI-138 ÖĞRENCİ)MİSAFİR ANA SINIFI ÖĞRENCİLERİ SABAHÇI OLACAK
EBU HANİFE İMAM HATİP ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
20KÜÇÜKÇEKMECESÖĞÜTLÜÇEŞME ORTAOKULUHAFİF HASARLISÖĞÜTLÜÇEŞME İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
DR.İFFET ONUR İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
21MALTEPEHALİT ARMAY ANADOLU LİSESİHAFİF HASARLIMUHSİNE ZEYNEP ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
22PENDİKSEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU                            (B BLOK)AĞIR HASARLISEYİT BURHAN TOPRAK İLKOKULU  (A BLOK)İKİLİ EĞİTİM
23PENDİKMEHMET AKİF ERSOY ORTAOKULUHAFİF HASARLIARTUKBEY ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
24PENDİKERGENEKON İLK/ORTAOKULU   (İLKOKUL)HAFİF HASARLIÇAVUŞOĞLU İSMAİL YEŞİLYURT İMAM HATİP ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
ERGENEKON İLK/ORTAOKULU   (ORTAOKUL)HAFİF HASARLICEMİL MERİÇ ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
ERGENEKON İLK/ORTAOKULU   ANASINIFIHAFİF HASARLIAHMET YESİVİ ANADOLU İMAM HATİP LSESİ ANA SINIFINDA İKİLİ EĞİTİM
25SANCAKTEPEREHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİAĞIR HASARLISANCAKTEPE 75. YIL CUMHURİYET ORTAOKULUTAM GÜN
26SANCAKTEPEOSMANGAZİ İLKOKULUHAFİF HASARLISARIGAZİ 60. YIL İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ  OLACAK
27SİLİVRİPROF. DR. BESİM ÜSTÜNEL ANAOKULU HAFİF HASARLI SELİMPAŞA İLKOKULU MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
SELİMPAŞA AHMET ZİYLAN ORTAOKULU MİSAFİR OKUL SABAHÇI OLACAK
28SULTANGAZİİSTİKLAL ORTAOKULUHAFİF HASARLIŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ İLKOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU 1.2.3.SINIFLARHAFİF HASARLIŞEHİT TEGMEN ALİ YILMAZ ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU 4.SINIFLAR HAFİF HASARLIVEYSEL SACIHAN İMAMHATİP ORTAOKULUMİSAFİR OKUL ÖĞLENCİ OLACAK
İSTİKLAL İLKOKULU VE İSTİKLAL ORTAOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFIHAFİF HASARLISULTANGAZİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNORMAL ÖĞRETİM
29ÜSKÜDARBURHAN FELEK ANADOLU LİSESİHAFİF HASARLIBURHAN FELEK ANADOLU LİSESİ TARİHİ BİNASINAİKİLİ EĞİTİM
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ AİHLNORMAL ÖĞRETİM

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