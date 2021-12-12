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Antalya'da vahşi cinayet! Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir kişi, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şahıs, "Ablamı öldürdüm, gelin alın" diyerek polise teslim oldu

12.12.2021 - 13:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tartıştığı ablasına kurşun yağdırdı!
Tartıştığı ablasına kurşun yağdırdı!
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İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, polisi arayarak cinayet işlediğini belirten Çelik, ablasının cansız bedeni başında gözaltına alındı.

MİRAS ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.
olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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