Tartıştığı ablasına kurşun yağdırdı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülderen Çelik (52), Kars'tan gelen kardeşi Kutlay Çelik (47) tarafından tabancayla öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, polisi arayarak cinayet işlediğini belirten Çelik, ablasının cansız bedeni başında gözaltına alındı.

Ekipler, cinayetin miras anlaşmazlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği üzerinde duruyor.

olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.