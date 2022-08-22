Suriyeli anne-kız dağlık alanda vahşice öldürüldü!

DHA

Kilis'te, dağlık alanda bulunan 2 cansız bedenin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ile kızı Rihm El Mahammed'e (13) ait olduğu ve bıçaklandıkları belirlendi. Cinayet şüphelisi akrabaları Ş.H.S. (30), gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre olay, dün akşam Topdağı köyü yakınlarında meydana geldi. Koyun otlatan çoban, eski kum ocağının olduğu dağlık bölgede 2 cansız beden görünce polise bildirdi.

Fotoğraf: İHA İhbarla gelen ekipler, aralarında 100 metre mesafe bulunan cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırdı. ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI Burada yapılan incelemede, iki kadının da bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edildi. Cansız bedenlerin, Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman ile kızı Riham Ali Elmuhammed'e ait olduğu belirlendi.

Fotoğraf: İHA Yapılan araştırmada, anne ve kızın, akrabaları olan Suriyeli Ş.H.S. tarafından öldürüldüğü saptandı. Kentten ayrıldığı saptanan Ş.H.S., jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kilis'e getirildi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir