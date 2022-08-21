Dağlık alanda 2 kadına ait cansız beden bulundu!

Merkeze bağlı Topdağı köyü civarında biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde cansız beden gören bir çoban durumu yetkililere bildirdi.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, cansız bedenlerin 2 kadına ait olduğunu belirledi.