Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve önce ABD ardından da Rusya ile yapılan iki mutabakat sonrası Suriye'nin kuzeyinde dengeler değişti. Türkiye'nin hedeflediği güvenli bölge için önemli bir eşik aşılırken, Suriye'de son durum şöyle oluştu...

Türkiye, Özgür Suriye Ordusu'nun birleştiği gruplarla oluşturulan Suriye Milli Ordusu’yla (SMO) birlikte Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG’nin terör koridoru oluşturmasını engellemek amacıyla 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattı. Harekât kapsamında Tel Abyad ve Resulayn şehirleri terörden arındırılırken, 17 Ekim’de ABD'yle 22 Ekim’de de Rusya’yla imzalanan iki mutabakatla Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölgenin oluşturulması için zemin hazırlandı.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Tel Abyad ile Resulayn arasındaki bölge terör örgütü YPG/PYD’den arındırılırken, operasyonda 7 asker ile 93 SMO askeri şehit oldu, 257 SMO askeri de yaralandı. Harekâtta Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, 775 terörist etkisiz hale getirilirken, 60 yerleşim yeri terörden temizlendi, 3 bin kilometrekare alan kontrol altına alındı.

ABD HEYETİ DEVREYE GİRDİ

Harekatın 9’uncu gününde ise önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığındaki ABD heyeti 17 Ekim’de Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili heyet ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence ile 1 saat 40 dakikalık zirvesi hemen ardından 3 saate yakın süren heyetler arası görüşmenin sonunda 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye - ABD Ortak Açıklaması" ile Barış Pınarı Harekâtı’na YPG/PKK'lı teröristlerin çekilmesi için 120 saat ara verildi.

HAREKATA 120 SAAT ARA

Mutabakatın sağlanmasından itibaren 22 Ekim saat 22.00’ye kadar harekâta ara verildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, ABD ile varılan mutabakat sonucunda PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölgenin dışına çekilmesi, ağır silahların toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik süre içinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

Yarbay Aktop şunları söyledi:

“Bu kapsamda bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır. Birliklerimiz bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. Terörist unsurların faaliyetleri devamlı olarak termal silah dürbünleri, kara gözetleme radarları ve insansız hava araçları ile gece ve gündüz kontrol edilmektedir. TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır.”

SOÇİ ZİRVESİ’NDE YENİ MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği Rusya'nın Soçi kentinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Harekata verilen 120 saatlik aranın dolmasına kısa bir süre kala, Erdoğan ve Putin önce baş başa ardından da heyetler arası toplantı yaptı. Görüşmelerin ardından her iki ülke Dışişleri Bakanları 10 maddelik Türkiye-Rusya mutabakatını okudu.

Mutabakat kapsamında, terör örgütünün tamamen temizlenmesi için 150 saatlik süre verilirken, Türkiye ile Rusya güçlerinin Türkiye sınırının 10 kilometre mesafesinde devriye görevi icra etmesi kararı da alındı.

SURİYE'DEN KONTROL NOKTASI HARİTASI

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye sınır muhafızlarının Türkiye sınırına 15 kontrol noktası kuracağını açıkladı. Bakanlık, Ankara ile imzalanan mutabakat kapsamında Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetleri yürüteceği bölgenin haritasını yayınladı. Mutabakat kapsamında kurulacak 15 kontrol noktası, 'Barış Pınarı Harekatı'yla TSK tarafından kontrol altına alınan alanın dışındaki bölgelerde bulunuyor. Kontrol noktalarından beşi 'Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgenin batısından Fırat'ın doğusuna uzanan sınır hattında, kalan 10 tanesi ise Rasulayn'ın doğusu ile Irak sınırındaki Derik arasında konumlanıyor.

TERÖR KORİDORUNUN SONU

9 Ekim’de başlayan 22 Ekim’e kadar 13 günlük sürede Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge tezi büyük ölçüde başarıldı. Türkiye’ye yönelik terör tehdidi sıfır noktasından uzaklaştırılırken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkede bulunan yaklaşık 2 milyon mültecinin bölgeye yerleştirilmesi planlanıyor.

Barış Pınarı Harekatı ve ardından gelen iki mutabakat metniyle Suriye’nin kuzeyi yeniden düzenlendi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’yla terörden temizlenen Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab’la birlikte listeye Tel Abyad ve Resulayn da eklendi.

Fırat’ın doğusundaki Cerablus ile Telabyad arasında kalan ve Türkiye sınırında güvenlik tehlikesi oluşturan terör örgütü YPG kontrolündeki Kobani (Ayn El Arab) ise Rusya’nın öncülüğünde terörden arındırılması planlanıyor. Ayrıca Münbiç ve Tel Rifat'ta da terör örgütünün çıkartılması hedefleniyor. Böylece Hatay sınırından Resulayn’a kadar olan bölge terörden arındırılmış olacak. Daha sonra ise Resulayn ile Irak sınırı arasındaki bölgenin terör örgütünden arındırılması gündemde.

Rusya ile yapılan mutabakatla birlikte terör örgütünün 150 saat içinde bölgelerden çıkarılması ve TSK ile Rus güvenlik güçlerinin Türkiye sınırından 10 kilometre mesafede güvenlik devriyesi atması kararı alındı. Böylece, Suriye’nin kuzeyindeki büyük önem taşıyan M4 karayoluna kadar olan bölge terörden arındırılarak Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi için hazırlanacak.