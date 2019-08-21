21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Daniel Sturridge ile sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.
Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.
Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."
TÜRKİYE, HABERTÜRK'TEN ÖĞRENDİ
Trabzonspor'un tarihi transferini Türkiye ilk kez Habertürk Spor'dan öğrendi. 25 Temmuz'da Çağatay Çelik imzasıyla yayımlanan haber gündeme bomba gibi düşerken yıldız oyuncunun transfer sürecinin tüm ayrıntıları anbean Habertürk Spor'da okuyucularla buluştu.
DANIEL STURRIDGE KİMDİR?
|Mevki:
|Forvet - Santrafor
|Ayak:
|sol ayak
|Güncel kulüp:
|Trabzonspor
|Takıma katılma tarihi:
|21.Ağu.19
|Sözleşme bitiş tarihi::
|30.06.2021
|Sözleşme seçeneği:
|1 sene daha
|Sezon
|Tarih
|Son kulüp
|Yeni kulüp
|PD
|Bonservis
|19/20
|21.Ağu.19
|Liverpool
|Ingiltere
|Liverpool
|Trabzonspor
|Türkiye
|Trabzonspor
|15,00 mil. €
|Bedelsiz
|17/18
|31.May.18
|West Bromwich
|Ingiltere
|West Brom
|Liverpool
|Ingiltere
|Liverpool
|15,00 mil. €
|Kiralıktan geri döndü
|17/18
|29.Oca.18
|Liverpool
|Ingiltere
|Liverpool
|West Bromwich
|Ingiltere
|West Brom
|20,00 mil. €
|Kiralık ücreti:
|2,30 mil. €
|13 Aralık
|02.Oca.13
|Chelsea
|Ingiltere
|Chelsea
|Liverpool
|Ingiltere
|Liverpool
|16,00 mil. €
|15,00 mil. €
|10 Kasım
|31.May.11
|Bolton Wanderers
|Ingiltere
|Bolton
|Chelsea
|Ingiltere
|Chelsea
|5,00 mil. €
|Kiralıktan geri döndü
|10 Kasım
|31.Oca.11
|Chelsea
|Ingiltere
|Chelsea
|Bolton Wanderers
|Ingiltere
|Bolton
|4,00 mil. €
|Kiralık
|09 Ekim
|03.Tem.09
|Manchester City
|Ingiltere
|Manchester City
|Chelsea
|Ingiltere
|Chelsea
|3,00 mil. €
|7,25 mil. €
|08 Eylül
|01.Tem.08
|Manchester City U18
|Ingiltere
|Man City U18
|Manchester City
|Ingiltere
|Manchester City
|500 Bin €
|-
|06 Temmuz
|01.Tem.06
|Manchester City Altyapı
|Ingiltere
|Man. City Alt.
|Manchester City U18
|Ingiltere
|Man City U18
|-
|-
|03 Nisan
|01.Tem.03
|Coventry City Altyapı
|Ingiltere
|Coventry Alt.
|Manchester City Altyapı
|Ingiltere
|Man. City Alt.
|-
|Bedelsiz
|00/01
|01.Tem.00
|Aston Villa Altyapı
|Ingiltere
|A. Villa Alt.
|Coventry City Altyapı
|Ingiltere
|Coventry Alt.
|-
|Bedelsiz
|Toplam transfer kazancı :
|24,55 mil. €
PERFORMANS 18/19
Müsabaka
|Toplam:
|27
|4
|2
|205
|818
|Premier League
|Premier League
|18
|2
|1
|248
|496
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Şampiyonlar Ligi
|7
|1
|1
|162
|162
|FA Cup
|FA Cup
|1
|-
|-
|-
|70
|EFL Cup
|EFL Cup
|1
|1
|-
|90
|90
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