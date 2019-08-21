21 AĞUSTOS 2019
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SON DAKİKA! Sturridge resmen Trabzonspor'da

Son dakika haberine göre; Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. Oyuncuya bu sezon için 2 milyon euro imza parası ve 1.5 milyon euro maaş ödenecek

21.08.2019 - 17:41 | Güncelleme: Futbol
Daniel Sturridge

Trabzonspor, dünyaca ünlü futbolcu Daniel Sturridge ile sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,
- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.

Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir."

TÜRKİYE, HABERTÜRK'TEN ÖĞRENDİ

Trabzonspor'un tarihi transferini Türkiye ilk kez Habertürk Spor'dan öğrendi. 25 Temmuz'da Çağatay Çelik imzasıyla yayımlanan haber gündeme bomba gibi düşerken yıldız oyuncunun transfer sürecinin tüm ayrıntıları anbean Habertürk Spor'da okuyucularla buluştu.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

Mevki:Forvet - Santrafor          
Ayak:sol ayak           
             
Güncel kulüp:Trabzonspor         
Takıma katılma tarihi:21.Ağu.19           
Sözleşme bitiş tarihi::30.06.2021           
Sözleşme seçeneği:1 sene daha          
             
             
SezonTarihSon kulüp Yeni kulüp PDBonservis  
19/2021.Ağu.19LiverpoolIngiltereLiverpoolTrabzonsporTürkiyeTrabzonspor15,00 mil. €Bedelsiz   
17/1831.May.18West BromwichIngiltereWest BromLiverpoolIngiltereLiverpool15,00 mil. €Kiralıktan geri döndü 
17/1829.Oca.18LiverpoolIngiltereLiverpoolWest BromwichIngiltereWest Brom20,00 mil. €Kiralık ücreti:  
         2,30 mil. €  
13 Aralık02.Oca.13ChelseaIngiltereChelseaLiverpoolIngiltereLiverpool16,00 mil. €15,00 mil. €  
10 Kasım31.May.11Bolton WanderersIngiltereBoltonChelseaIngiltereChelsea5,00 mil. €Kiralıktan geri döndü 
10 Kasım31.Oca.11ChelseaIngiltereChelseaBolton WanderersIngiltereBolton4,00 mil. €Kiralık   
09 Ekim03.Tem.09Manchester CityIngiltereManchester CityChelseaIngiltereChelsea3,00 mil. €7,25 mil. €  
08 Eylül01.Tem.08Manchester City U18IngiltereMan City U18Manchester CityIngiltereManchester City500 Bin €-   
06 Temmuz01.Tem.06Manchester City AltyapıIngiltereMan. City Alt.Manchester City U18IngiltereMan City U18--   
03 Nisan01.Tem.03Coventry City AltyapıIngiltereCoventry Alt.Manchester City AltyapıIngiltereMan. City Alt.-Bedelsiz   
00/0101.Tem.00Aston Villa AltyapıIngiltereA. Villa Alt.Coventry City AltyapıIngiltereCoventry Alt.-Bedelsiz   
Toplam transfer kazancı :      24,55 mil. €  
             
             

PERFORMANS 18/19

           

Müsabaka

           
Toplam: 2742205818      
             
Premier LeaguePremier League1821248496      
             
UEFA Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi711162162      
             
FA CupFA Cup1---70      
             
EFL CupEFL Cup11-9090      
             

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