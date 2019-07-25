Yeni sezon öncesinde genç ve iddialı bir ekip kurmak isteyen Trabzonspor, santrfor bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı! Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine bordo-mavililer, Daniel Sturridge transferinde büyük mesafe kaydetti!

Sözleşmesi sona eren Hugo Rodallega ile yollarını ayıran Trabzonspor'un Liverpool'un sözleşmesini yenilemediği ve bonservisi elinde olan İngiliz santrfor Daniel Sturridge ile görüştüğü, bu transferde önemli yol aldığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin son aşamada olduğu, büyük bir aksilik çıkmaması durumunda anlaşmanın sağlanacağı belirtildi.

Aston Villa ve Manchester City altyapısında yetiştikten sonra Manchester ekibinin A Takıma yükselen ve ardından Chelsea'ye transfer olan 29 yaşındaki santrfor, 2013'te Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Bolton, West Bromwich Albion gibi ekiplerde kiralık olarak da top koşturan Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmış, cezasının 4 haftası ise ertelenmişti.

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı.