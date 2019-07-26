Yeni sezona Ünal Karaman yönetiminde hazırlanan Trabzonspor, uzun süredir uğraş verdiği santrfor transferinde mutlu sona ulaştı! Bordo-mavililer, bir süredir görüştükleri İngiliz santrfor Daniel Sturridge ile anlaşma sağladı!

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Liverpool ile olan sözleşmesi uzatılmayan ve bonservisini eline alan 29 yaşındaki golcü, Trabzonspor ile 3 yıllık anlaşma sağladı! Sturridge'in Trabzonspor'a imza parası ve bonusların da katılımıyla yılda 4 milyon Euro'ya yakın bir meblağa 'Evet' dediği öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi ve büyük bir aksilik çıkmaması durumunda transferin salı gününe kadar resmen açıklanması bekleniyor.

Futbola Aston Villa altyapısından başladıktan sonra Manchester City'nin akademisine geçen, Manchester ekibiyle A Takıma yükselen ve profesyonel olan Sturridge, daha sonra Chelsea'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2013 yılında ise Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Profesyonel kariyerinin tamamını ülkesi İngiltere'de geçiren Sturridge, bu süreçte Bolton, West Bromwich Albion gibi ekiplerde de kiralık olarak top koşturmuştu. Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırılmış, cezasının 4 haftası ise ertelenmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ İKİ KEZ KAZANDI!

Liverpool formasıyla 160 maça çıkan Sturridge, söz konusu bu karşılaşmalarda 67 gol attı. Sturridge, 2011-12 sezonunda Chelsea, geçen sezon ise Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı. İngiliz golcü, 2009-2010 yılında Chelsea ile bir de Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

İngiltere Milli Takımı formasını da birçok kategoride terleten yıldız futbolcu, İngiltere A Milli Takımı'nda ise 26 maçta görev aldı, 8 gol kaydetti.

Trabzonspor daha önce Yusuf Sarı, Fıratcan Üzüm, Nemanja Andjusic, Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj, Erce Kardeşler, Gaston Campi, John Mikel Obi'yi renklerine bağlamıştı. Bordo-mavililer ayrıca altyapısı, Pendikspor, Altınordu altyapısı ve 1461 Trabzon'dan birçok genç futbolcuyu da kadrosuna katmıştı.