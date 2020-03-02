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SPK açığa satış işlemlerindeki yasağın ikinci bir duyuruya kadar devamına karar verildiğini açıkladı. Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada,"Söz konusu tedbirlerin... ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir" denildi.

KARARI 28 ŞUBAT'TA ALDI

İdlib'de Türk askerlerine yönelik yapılan ve 34 askerin hayatını kaybettiği saldırı sonrası artan gerilimlerin etkisiyle piyasalarda satış eğilimi artarken, SPK 28 Şubat'ta aldığı kararla, açığa satış işlemlerinin bir günlüğüne yasaklanmasına karar vermişti.