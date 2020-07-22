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HaberlerTeknolojiSon dakika: Sosyal medya yasasında "batılı "ince strateji

Sosyal medya düzenlemesinde "batılı "ince strateji

TBMM'ye sunulan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili yürütülen çalışmaların arka planı ortaya çıkmaya başladı. Almanya örneği iki yönlü olarak işletildi. Düzenlemenin çerçevesi, büyük ölçüde Almanya’daki uygulamalardan hareketle oluşturuldu. Yine Almanya ve Batı ülkeleri örneğinden yola çıkılarak söz konusu düzenlemelere uymayan (Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube) sosyal ağ platformları için tepkilere yol açabilecek “yasak” vurgusuyla tanımlanan yaptırım getirmek yerine ince bir strateji ile 5 aşamalı bir formül ön görüldü. Beşinci aşamada, (hakim kararıyla) sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliği daraltılacak. Böylece, yasal yönden “yasak” getirilmemiş olacak ama bant genişliği yüzde 90 daraltılacağı için ilgili sosyal medyaya erişim de fiilen mümkün olmayacak.

22.07.2020 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
sosyal medya

AK Parti’nin TBMM'ye sunduğu sosyal medya düzenlemesi bu haliyle yasalaşırsa sosyal ağlara gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri için 3 ay süre verilecek. Sosyal ağlar, isterlerse tüzel kişilik kurup Türkiye’de temsilci bulundurabilecek. İsterlerse gerçek bir kişiyi temsilci olarak atayabilecek. Gerçek kişinin, Türk vatandaşı olması gerekiyor. Söz konusu temsilcinin iletişim bilgileri, vatandaşın kolaylıkla ulaşılabileceği şekilde sosyal ağın internet sitesinde yayınlanacak. Böylece, vatandaş (kişilik hakları ihlali gibi konularda) bir şikayeti olduğunda ilgili kişiye ulaşabilecek.

“YASAK” YERİNE "DARALTMA"

Teklifte, sosyal ağların bu düzenlemeleri yerine getirmekten kaçınma olasılığına yönelik de bazı hükümler yer aldı. Almanya ve Batı ülkeleri örneğinden yola çıkılarak söz konusu düzenlemelere uymayan sosyal ağ platformları için tepkilere yol açabilecek “yasak” vurgusuyla tanımlanan yaptırım getirmek yerine ince bir strateji ile 5 aşamalı bir formül ön görüldü.

Buna göre 30 günlük süre sonunda temsilci bulundurmamaları halinde 10 milyon TL, ikinci otuz günlük süre sonunda 30 milyon TL idari para cezası kesilecek. Sosyal ağlar, üçüncü aşamada, reklam yasağı getirilerek temsilci bulundurmaya zorlanacak.

Dördüncü aşamada, yüzde 50 oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak.
Beşinci aşamada sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılmasına hakim karar verecek.

Bu ne anlama geliyor? Bu aşamada, ilgili sosyal medyaya yasal yönden “yasak” getirilmemiş olacak ama bant genişliği yüzde 90 daraltılacağı için ilgili erişim de fiilen mümkün olmayacak. Bu ağa giren kişi hizmet alamayacak. Sorun yaşayacak.

Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon TL idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak.

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