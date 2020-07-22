AK Parti’nin TBMM'ye sunduğu sosyal medya düzenlemesi bu haliyle yasalaşırsa sosyal ağlara gerekli yükümlülükleri yerine getirmeleri için 3 ay süre verilecek. Sosyal ağlar, isterlerse tüzel kişilik kurup Türkiye’de temsilci bulundurabilecek. İsterlerse gerçek bir kişiyi temsilci olarak atayabilecek. Gerçek kişinin, Türk vatandaşı olması gerekiyor. Söz konusu temsilcinin iletişim bilgileri, vatandaşın kolaylıkla ulaşılabileceği şekilde sosyal ağın internet sitesinde yayınlanacak. Böylece, vatandaş (kişilik hakları ihlali gibi konularda) bir şikayeti olduğunda ilgili kişiye ulaşabilecek.
“YASAK” YERİNE "DARALTMA"
Teklifte, sosyal ağların bu düzenlemeleri yerine getirmekten kaçınma olasılığına yönelik de bazı hükümler yer aldı. Almanya ve Batı ülkeleri örneğinden yola çıkılarak söz konusu düzenlemelere uymayan sosyal ağ platformları için tepkilere yol açabilecek “yasak” vurgusuyla tanımlanan yaptırım getirmek yerine ince bir strateji ile 5 aşamalı bir formül ön görüldü.
Buna göre 30 günlük süre sonunda temsilci bulundurmamaları halinde 10 milyon TL, ikinci otuz günlük süre sonunda 30 milyon TL idari para cezası kesilecek. Sosyal ağlar, üçüncü aşamada, reklam yasağı getirilerek temsilci bulundurmaya zorlanacak.
Dördüncü aşamada, yüzde 50 oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak.
Beşinci aşamada sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılmasına hakim karar verecek.
Bu ne anlama geliyor? Bu aşamada, ilgili sosyal medyaya yasal yönden “yasak” getirilmemiş olacak ama bant genişliği yüzde 90 daraltılacağı için ilgili erişim de fiilen mümkün olmayacak. Bu ağa giren kişi hizmet alamayacak. Sorun yaşayacak.
Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon TL idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!