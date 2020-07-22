Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

Meclis'e sunulan kanun teklifi yasalaşırsa; Twitter, Facebook, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağ platformlarının yaygın olarak kullanıldığı Türkiye sosyal ağları yeni bir süreç bekliyor. Kanun teklifinin getireceği yükümlülükler ile yeni sosyal medya düzenine ilişkin olarak yapılması hedeflenen değişikliklerin detayları şöyle:

TEMSİLCİ TÜZEL VEYA GERÇEK KİŞİ: Sosyal ağların Türkiye’de temsilci bulundurmaması nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunlar, bu yasa ile giderilmeye çalışılacak. Vatandaşların çoğu tarafından kullanılan ancak bugüne kadar kanunda herhangi bir tanımlaması bulunmayan sosyal ağların tanımı yapılacak ve bu ağlar; Türkiye’de temsilci bulundurmak zorunda kalacaklar.

Teklifle sosyal ağlar isterlerse tüzel kişilik kurup Türkiye’de temsilci bulundurabilecekler. İsterlerse gerçek kişiyi de temsilci olarak bulundurmakla birlikte atanacak kişinin Türk vatandaşı olması zorunluluğu getirildi. Vatandaşlar kişilik hakları ve özel hayata ilişkin başvurularını rahatlıkla yapabilmeleri adına bu kişinin iletişim bilgileri, kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde sosyal ağın internet sitesinde yayımlanacak. Böylece şikayetçilerin muhatap bulma sorunları giderilecek.

SOSYAL MEDYA KAPANMAYACAK: Sosyal ağların kapanması söz konusu değil ancak temsilci bulundurmama konusunda ısrar ederlerse, temsilci bulundurana kadar beş aşamalı bir formülle temsilci bulundurmaya zorlanacaklar. İlk etapta, verilen 30 günlük süre sonunda temsilci bulundurmamaları halinde 10 milyon TL, ikinci otuz günlük süre sonunda 30 milyon TL idari para cezası kesilmesi öngörülüyor. Üçüncü aşamada, reklam yasağı getirilerek temsilci bulundurmaya zorlanacaklar.

Dördüncü aşamada, yüzde 50 oranında internet trafiği bant genişliğinin daraltılması hususunda hakimlik kararı uygulanacak.

Beşinci aşamada ise, sosyal ağın niteliği dikkate alınarak, yüzde 90 oranına kadar bant genişliğinin daraltılması hususunda hakim karar verecek.

Sosyal ağlar temsilci bulundurdukları takdirde, 10 milyon TL idari para cezası tahsil edilecek ve sosyal ağa ilişkin daha önce verilmiş bütün kısıtlamalar ortadan kaldırılacak. Yasa ile sosyal ağların kapanması yerine temsilci bulundurmama konusunda ısrarları kırılmaya çalışılacak.

POSTAYLA TEBLİGATA SON: BTK tarafından halen uygulanan yöntemle yasadışı içerikler bildirim usulüyle elektronik ortamda iletiliyorken, bu yöntem tebligat hususuna da uyarlandı. Dijital ortamın doğasına uygun bir şekilde tebligat yöntemi geliştirilerek sosyal ağlara e-tebligat yapılabilecek.

UNUTULMA HAKKI GELİYOR: Hakimin, kişilik hakları ihlal edilen kişilere ilişkin vermiş olduğu kararlarda arama motorlarına da bildirim yapılarak ilgili içerikle kişilerin isimlerinin arama motorlarından çıkarılması sağlanacak. Halen hakimlik kararına konu edilip erişimi engellenen ve içerikten çıkarılan yayınlar arama motorlarında arandıklarında içeriğe kısmen ulaşılabiliyor. Bu nedenle vatandaşların uğramış oldukları kişilik hakları ihlalleri tam olarak sona erdirilemiyor. Yasa ile tam bir hukuki koruma sağlanmış olacak.

48 SAATTE YERİNE GETİRİLECEK: Vatandaşlar, kişilik haklarını ve itibarlarını hedef alan içeriklere ilişkin olarak doğrudan ilgili sosyal ağ sağlayıcısına başvurarak ihlalin giderilmesini isteyebilecekler.

Sosyal ağ sağlayıcıları, vatandaşların ihbarlarını 48 saat içerisinde değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacaklar.

Sahte hesap kullanımının bu denli arttığı, kişilik şeref ve itibarını lekeleyecek paylaşımların çok kolay ve denetimden uzak bir şekilde yayılabildiği bir ortamda, yapılacak düzenlemeyle Türkiye’den milyarlarca dolar para kazanan sosyal ağ sağlayıcılar kullanıcı haklarına karşı daha duyarlı olmak zorunda kalacaklar.

6 AYDA BİR RAPORLAYACAKLAR: Sosyal medya şirketleri Türk vatandaşlarının taleplerine ilişkin 6 ayda bir raporlama yapacaklar. Yapılan bu raporlamalar, başvuruyu yapan vatandaşlarla kişisel olarak ilişkilendirilemeyecek şekilde BTK’ya sunulacak.

VERİLER TÜRKİYE'DE KALACAK: Yasayla sosyal ağların Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de tutması hedeflenerek bu konuda gerekli tedbirleri almaları yükümlülüğü getiriliyor. Bu yükümlülüğün Türkiye’deki veri merkezi sektörünü hareketlendirmesi bekleniyor.

ÖNCELİK İÇERİK ÇIKARMADA: 5651 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle erişim engelleme ifadesinin yanına içerik çıkarma ifadeleri getirilerek tamamen erişim engelleme yerine öncelikle içerik çıkarma yükümlülüğü getiriliyor. Böylelikle internet sitelerinin içerisinde yer alan ve suç içermeyen diğer içeriklere erişilebilecek.

SOSYAL AĞLARA 3 AYLIK SÜRE: Teklif Meclis'ten geçtiği taktirde sosyal ağların 3 aylık hazırlık döneminden sonra gerekli yükümlülükleri yerine getirmesi bekleniyor. Kanunun uygulamasına ilişkin ayrıntılar, BTK tarafından çıkarılacak usul ve esaslarda belirtilecek.