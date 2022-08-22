Son dakika: Son tarih netleşti! e-Devlet ile Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Mahkemesiz isim değiştirme 2022 başvuru ekranı

Ad soyad değişikliği işlemlerinde son tarih Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasıyla netlik kazandı. Genel ahlaka uygun olmayan,gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan isim ve soyadların değişimi için son tarih duyuruldu. İşte e-Devlet ad soyad değişimi başvuru ekranı...

AD - SOYAD DEĞİŞİM İŞLEMLERİNDE SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek. İl ve ilçe idare kurulu kararıyla ad soyadı düzeltilmesi uygulaması sayesinde bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını, 134 bin 818 kişinin ise adını değiştirdiği bildirildi.

AD - SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.

Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz. Bu listeden "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklayınız.

İSİM - SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ