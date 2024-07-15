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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Soma'da orman yangın çıktı! | Son dakika haberleri

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:36
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        Soma'da orman yangın çıktı!
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        Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale havadan ve karadan başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

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        #son dakika
        #Soma
        #Manisa
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